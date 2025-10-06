İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İAR AŞ ve bağlı şirketlerin yetkilileri hakkında “örgütlü şekilde kamu zararına yol açma” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ihracat destek tebliğinden faydalanmak için altın madenini yurt dışından ithal ederek Türkiye’de bulunan altın ocaklarında erittikleri ve bu ürünleri işlenmiş gibi gösterip yeniden yurt dışına gönderdikleri belirlendi.

Bu yolla elde edilen döviz üzerinden yüzde 3 oranında devlet desteği alındığı, 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat üzerinden 12 milyon 537 bin 560 dolarlık haksız destek temin edildiği tespit edildi.

24 YENİ ŞİRKETLE ORGANİZE YAPI KURULDU

İddialara göre, desteklerden faydalanmak için 30 kişinin adına toplam 24 yeni şirket kuruldu. Soruşturmada adı geçenler arasında:

İAR AŞ sahibi Özcan Halaç

Genel Müdür Ayşen Esen

Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen

Pazarlama Müdürü Serdar Saraç

Serdar Saraç’ın eşi ve Halkbank çalışanı Betül Saraç

İAR çalışanı Erkam Halaç

Gram Altın Kıymetli Madenler AŞ çalışanı Bülent Halaç

Gram Altın AŞ Müdürü Erman Dönmez

Yalçıntaş Kıymetli Madenler çalışanı İbrahim Sontur

Kuyumcukent Enerji AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu

İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek yer alıyor.

12 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın gözaltı kararı sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 şüpheliden 21’i gözaltına alındı, 2 kişi ise firari olarak aranıyor.

ÜÇ AYRI KANUNA MUHALEFETTEN İŞLEM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet” suçlamalarıyla işlem yapıldığını açıkladı.