Konferansın açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konuşmasında Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de bir millet yok ediliyor. Bütün tarih, kültür, medeniyet, vicdan, ahlak, hukuk yok ediliyor." ifadelerini kullandı.

“EY GAZZE HEPİMİZ YANINDAYIZ”

Konferans konuşmasına bu ifadeyle başlayan Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, toplantının hedeflerini sıraladı. "Siyonist terör devleti, Gazze'yi açıkla ilan ettiği bir planla bütünüyle yok etmeye kalkışmaktadır." diyen Hacımüftüoğlu, 28 Ağustos’un “Oruç ve Dua Günü” olarak ilan edildiğini açıkladı.

KONFERANSIN HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Konferans kapsamında belirlenen hedefler şöyle sıralandı:

Kudüs ve Gazze'nin insani durumunun değerlendirilmesi

Gazze’ye yönelik saldırıların engellenmesi

Kalıcı bir komitenin kurulması

Müslüman olmayan ülke ve liderlerle iş birliği yollarının tartışılması

“GAZZE ÜMMETİN EN BÜYÜK İMTİHANIDIR”

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. "Müslümanlar olarak en büyük imtihanımız Gazze. Biz sizin yanınızdayız ey Gazze halkı. Biz sizinleyiz ey direnişçiler. Ümmetin onuru ve haysiyeti için savaşan sizler, biz sizinleyiz." dedi.

29 AĞUSTOS'TA SONUÇ BİLDİRGESİ AYASOFYA’DA OKUNACAK

Konferansın sonuç bildirgesi, 29 Ağustos’ta Ayasofya'da kamuoyuna açıklanacak. Program, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı iş birliğiyle, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda “İnsanlığın Ortak Sorumluluğu: Gazze” temasıyla 22–29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

KATILIMCI İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadağî, Sudan eski Vakıflar Bakanı Prof. Dr. İsam Beşir, Irak Fıkıh Konseyi Başkanı Ahmed Hasan Taha, Avustralya Müftüsü İbrahim Salem Ebu Muhammed ve eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez gibi isimler katıldı.