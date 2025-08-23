İstanbul Fatih’teki Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan bir otelde meydana gelen olay saat 12.00 sıralarında ortaya çıktı. Tatil amacıyla Hollanda’dan İstanbul’a gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte dün Taksim’de gezip yemek yedi. Geceyi otelde geçiren aile, sabaha karşı odalarına çekildi.

Sabah saatlerinde odadan gelen sesler üzerine odaya giren otel görevlileri, iki kardeşi yerde hareketsiz yatarken, babalarını ise fenalaşmış halde buldu. Otel personeli durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ODADA ÖLÜ BULDU

Otele gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Fenalaşan baba Rashid Mohammed Ajoeb ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“İKİSİ DE AYNI ANDA HAYATINI KAYBETMİŞ”

Otel çalışanı Mehmet Kırdağ, sabah saatlerinde çıkış işlemleri için katı kontrol ettikleri sırada babanın sesini duyduklarını belirterek, "Kapıyı çalıp içeri girdiğimde biri yatakta biri yerde, iki oğlu da ölmüştü. Müdahale etmek için nabızlarını kontrol ettim, atmıyordu. Babaları bitkindi, su verdik. Sağlık ekipleri geldiğinde gençlerin vefat ettiğini söyledi." dedi.

Kırdağ, babanın anlattıklarına göre Taksim'de sadece çocukların yemek yediğini, kendisinin yemek yemediğini, otele döndükten sonra da odadan hiç çıkmadıklarını ifade etti.

“BEDENLERİ SOĞUMUŞTU”

İki kardeşin ölüm zamanlarının aynı olduğunu düşündüğünü belirten Kırdağ, "İkisi de aynı saatte vefat etmişler, odaya girdiğimde bedenleri soğuktu." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.