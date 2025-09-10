Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’nin etkili isimlerinden Hikmet Çetin’in son dönemde sahada aktif şekilde yer aldığını belirtti. “Hikmet Çetin’in içinden adeta bir Benjamin Button çıktı” ifadelerini kullanan Şahin, Çetin’in her gün bir yerde olduğunu belirterek, bu durumun “Silivri merkezli bir plan”ın parçası olabileceğini öne sürdü.

Şahin, “Partiyi Kılıçdaroğlu alacağına Hikmet ağabey alsın, sonra bize versin planı… Tutar mı bilmem. Ama Çetin eski kurttur, koltuğa oturduktan sonra geri vermesi düşünüldüğü kadar kolay olmaz” ifadelerine yer verdi.

TBMM’DE YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ

Hikmet Çetin, son günlerde TBMM'de yürüttüğü temaslarla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşen Çetin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının yanlış olduğunu belirtti. Yıldız’ın da bu görüşte olduğunu söyleyen Çetin, bu konuda partiler arasında ortak bir hassasiyet bulunduğunu dile getirdi.

Ayrıca Çetin’in, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüştüğü ve CHP’ye yönelik “kayyum” söylemlerine karşı tepki gösterdiği öğrenildi.

“KILIÇDAROĞLU PARTİYİ GERİ ALMAK İSTİYOR” ÇIKIŞI

Hikmet Çetin, TBMM’de gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına yeniden geçmek istediği yönünde bir izlenim edindiğini ifade etti. Bu duruma sıcak bakmadığını belirten Çetin, “Eğer böyle bir şey yaparsa, sokağa çıkamaz. Büyük tepkiyle karşılaşır” dedi.

CHP’DE DENGELER DEĞİŞİYOR MU?

Çetin’in yeniden ön plana çıkması, CHP içinde dengelerin yeniden şekillenebileceği yorumlarına neden oldu. Parti içindeki bazı çevreler, Çetin’in geçici bir figür olarak öne sürüldüğünü savunurken, Şahin gibi yorumcular ise Çetin’in “koltuğu bırakmayacak kadar deneyimli” olduğu görüşünde.