CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline neden olan süreci başlatan dava, partinin Büyük Kurultay Delegesi Özlem Erkan tarafından açıldı. Erkan, kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada, davanın ardından oluşan yanlış algılar nedeniyle bu mesajı paylaşma gereği duyduğunu ifade etti.

“HEDEFİM DEMOKRATİK İŞLEYİŞİ GÜÇLENDİRMEK”

Erkan açıklamasında, CHP çatısı altında savunduğu temel ilkelerin demokratik işleyişin güçlendirilmesi, şeffaflık ve yenilenme olduğunu vurguladı. “Bu dava, yalnızca kişisel bir hak arayışı değil; aynı zamanda siyasal ahlak, adalet ve hesap verebilirlik mücadelesidir” dedi.

SES KAYITLARI VE MAKBUZLAR DELİL OLARAK SUNULDU

Açıklamada, dava dosyasına sunulan ses kayıtları, makbuzlar ve beyanların mahkeme tarafından delil olarak değerlendirildiği belirtildi. Erkan, sürecin hukuki zeminde yürütüldüğünü ifade etti.

“CHP, TEMİZ SİYASETLE GELECEĞE TAŞINABİLİR”

Partinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erkan, “CHP, tarihinden aldığı gücü ancak temiz siyaset, dürüstlük ve demokratik değerlerle geleceğe taşıyabilir” ifadelerini kullandı. İktidarın dayattığı yozlaşma ve kişisel hırsların partiye yansımasına izin verilemeyeceğini belirtti.

“CHP SON KALEDİR, MİRASA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Açıklamanın sonunda Erkan, CHP’nin Türkiye’de “son kale” olduğunu söyleyerek, “Bizlere bırakılan bu mirası korumak hepimizin sorumluluğudur” mesajını verdi.