Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi, partisine katılan iki belediye başkanına rozet taktı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı olarak seçilen Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti’ye katıldı. Her iki isme rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

HASAN USTAOĞLU’NUN SİYASİ GEÇMİŞİ

1975 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğan Hasan Ustaoğlu, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 4 yıl özel sektörde çalışan Ustaoğlu, 2004 yılında kendi mühendislik firmasını kurarak iş hayatına devam etti.

2010 yılından itibaren CHP Seydişehir İlçe Teşkilatı’nda yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerinde bulunan Ustaoğlu, 2014 ve 2019 yıllarında CHP’den belediye meclis üyeliği, 2019 yılında ise Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüttü.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, partisinden ayrılarak AK Parti’ye katıldı.