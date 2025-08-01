İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerine müdahil olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSFALT ve İETT’de gerçekleştirilen bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’daki adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. İhale komisyonlarında yer alan isimlerin yanı sıra yetkililer de gözaltına alındı.

ÜST DÜZEY İSİMLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral ve diğer müdür düzeyinde birçok isim yer aldı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA KARARLARI

Savcılık işlemlerinin ardından 25 kişiden 9’u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 16 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi. Mahkeme, 5 kişinin tutuklanmasına, aralarında İrfan Demet ve Levent Tunca'nın da bulunduğu 20 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.