İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ile Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçti. Platformun, çeşitli suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazançları döviz veya kripto varlıklara dönüştürerek finansal sisteme dahil ettiği tespit edildi.

MASAK RAPORUYLA MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Gökalp İçer’in suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı ifade edildi. Sulh ceza hâkimliğince alınan kararla, İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

AĞIR CEZA SORUŞTURMALARI DA BULUNUYOR

Gökalp İçer’in, daha önce başka bir soruşturma kapsamında “uyuşturucu madde temin etme” ve “kastla öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla tutuklandığı bildirildi. Yeni soruşturmada ise mali suçlarla bağlantısı araştırılıyor.