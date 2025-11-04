Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüda Kaya, avukatlarının başvurusu üzerine serbest bırakıldı. Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, tahliye kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Leventoğlu, yaptığı açıklamada, “Tüm hukuksuzluklara rağmen, Hüda Kaya nihayet serbest bırakıldı” ifadesine yer verdi. Başvuru sürecinde Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve infaz hâkimliğine sunulan belgelerde, Kaya'nın mahkûmiyetine dayanak oluşturan 28 Şubat sabıkasının hukuken ve tarihsel olarak geçersiz olduğu savunuldu.

“28 ŞUBAT MAHKÛMİYETİ HÜKÜMSÜZDÜR” İDDİASI

Leventoğlu, açıklamasında, “Kararda müvekkilimizin hapsedilmesi için dayanak gösterilen 28 Şubat sabıkasının artık hükümsüz, adaletsiz ve tarihsel olarak geçersiz olduğunu somut delillerle ortaya koyduk” dedi.

Tahliye kararının, infazın denetimli serbestlik çerçevesinde yürütülmesi doğrultusunda alındığını belirten Leventoğlu, “Bugün itibarıyla, haksız biçimde hapsedilen müvekkilimiz, infazın denetimli olarak gerçekleştirilmesi kararıyla tahliye edilmiştir” açıklamasında bulundu.

DAYANIŞMA MESAJI VERİLDİ

Avukat Leventoğlu, tahliye süreci boyunca destek veren kişi ve kurumlara da teşekkür ederek, “Bu sonuç, yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil, toplumsal vicdanın ortak başarısıdır” dedi.