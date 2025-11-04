Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi’nde yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarındaki bazı fonlarda anormal yükseliş hareketlerine dikkat çekti. Şimşek, “Özellikle bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların da yapıldığını biliyoruz” dedi.

Manipülasyonla mücadele kapsamında yeni adımlar atacaklarını belirten Şimşek, “Cezaları artırma yönünde ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirme noktasında ilave çabamız olacak. O alanda da bir düzenleme eksikliği olduğunu da biliyoruz, bu eksiklikleri gidereceğiz” ifadesini kullandı.

"HALKA ARZLAR YENİDEN GÜÇLÜ ŞEKİLDE BAŞLAYACAK"

Şimşek, nitelikli halka arzlara olan talebin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Bu talep konusunda hemfikiriz. Halka arzların da önümüzdeki dönemde tekrar güçlü bir şekilde başlaması da önemli bir husus” dedi.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK"

Enflasyonla ilgili de açıklamalarda bulunan Şimşek, “Kaydettiğimiz ilerlemenin kalıcı hale gelmesi için yapısal dönüşüm esas gündemimiz” dedi. Son aylardaki enflasyon verilerine değinen Şimşek, “Kim ne derse desin enflasyonda bir düşüş var. Bir iki aylık yavaşlama bunlar normaldir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl enflasyonun beklenenden yüksek kalmasının nedenleri arasında tarım kaynaklı etkileri işaret eden Şimşek, “Bu sene enflasyon niye 20'li rakamlar değil de 30 civarında bir rakamda kalacak diye sorarsanız, önemli faktörlerden bir tanesi bu sene yaşadığımız kuraklık ve zirai don kaynaklı gıda enflasyon şoku diyebiliriz” dedi.