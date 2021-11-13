LGBT'lilere yemek vermeyen lokantacıya hapis

Ankara'da LGBT'lilere servis yapmadığını belirten bir lokantanın sahibi ve şef garsonu hapis cezasına çarptırıldı.

T24'ün aktardığı habere göre Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi, üç kişiyi "transseksüel olmaları nedeniyle restorana kabul etmediği ve sözlü saldırıda bulundukları" gerekçesiyle, Köroğlu İşkembecisi işletmecisi ve çalışanına hapis cezası verdi.

Ankara’da bulunan Köroğlu İşkembecisi 2017 yılında, yemek yemeye giden 3 kişiye servisleri toplayarak “İçeri giremezsiniz, patronun kesin emri var travestilere servis açmıyoruz” yanıtı verdi ve iddialara göre saldırıda bulundu.

Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, kişileri lokantaya kabul etmeyen ve onlara hakaret ettiği öne sürülen Köroğlu İşkembecisi’nin işletmecisi O.G.D. ve şef garsonu Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 122. maddesi uyarınca hapis cezası aldı.

Hapis cezası alan O.G.D. ve şef garson hükmün açıklanmasının geriye bırakılması nedeniyle tutuklanmadı ancak beş yıl içinde bir başka suç işlemeleri durumunda cezaları infaz edilecek.

TCK'nın 122'nci maddesi şöyle:

"(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından

kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,

engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."