İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’ye insani yardımlarını sürdüren Türkiye, 17. “İyilik Gemisi”ni Mersin Limanı’ndan uğurladı. Gemide yaklaşık 900 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemesi bulunuyor.

“GAZZE İÇİN SEFERBER OLDUK”

Mersin Uluslararası Limanı’nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze’ye yönelik insani destek çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Yerlikaya, “İşgalin ilk gününden itibaren tarihin doğru yanında yer aldık. Biz mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkın ve adaletin sesi oldu.” dedi.

İKİ YILDIR KESİNTİSİZ YARDIM

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçakla bölgeye yardım ulaştırıldı.

8 Ekim 2025’te bölgede sağlanan ateşkesin ardından yardım faaliyetleri daha da hız kazandı. 17. İyilik Gemisi’nin hazırlıkları da bu süreçte tamamlandı.

YARDIMLAR MISIR ÜZERİNDEN ULAŞTIRILACAK

Gemideki yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı iş birliğiyle El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştırılacak.

Gemiyle gönderilen yardım paketlerinde Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılayacak gıda ürünleri yer alıyor.