MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Alevi vatandaşlara yönelik mesajlar verdi. Bahçeli, inanç ve mezhep ayrılıklarının toplumsal barışa zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli konuşmasında, “Alevi kardeşlerimizle ilgili düşüncelerimizi samimi şekilde paylaştık. İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? İtikadımız bir değil mi? Hepimiz Türk milletinin onurlu mensupları değil miyiz?” ifadelerini kullandı.

“BİRBİRİMİZE YAN BAKMAKTAN BIKMADIK MI?”

Konuşmasında geçmişte yaşanan acılara da değinen Bahçeli, mezhep farklılıklarının kötü niyetli odaklarca istismar edildiğini söyledi. “Mezhebi ayrılıklar kimi mihraklarca silah gibi kullanılmadı mı? Birbirimize yan bakmaktan bıkmadık mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler? Yetmedi mi yanlış anlamalar ve peşin hükümler?” diyerek toplumsal birlik çağrısı yaptı.

Bahçeli, “İblis uşaklarının tezgahını bozmanın vakti gelmedi mi? Tek yürek olmayalım mı?” sözleriyle birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

“MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİYİZ”

“Gönül rahatlığı ile diyorum ki hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden evvel Müslüman Türk milletiyiz.” diyen Bahçeli, bu yaklaşımın Alevi toplumunun taleplerini dile getirmeye engel olmadığını vurguladı.

“Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Onların her sorunu bizim sorunumuz, her isteği bizim de isteğimizdir. Aleviliği inanç ve kültür alanından çıkarmaya çalışanlar büyük yanlıştadır.” diyen Bahçeli, inançların saygıyla karşılanması gerektiğini ifade etti.

“ALEVİ KARDEŞLERİMİZİN İNANCINA SAYGI DUYMAK LAZIM”

Bahçeli, toplumsal gerilimleri tırmandırmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, “Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Gerginlikleri diri tutmanın hiçbir sonu yok. Alevi kardeşlerimizin cemevini ibadet olarak görmelerine anlayış göstermek lazım.” dedi.

Geçmişte yaşanan bazı olaylara da atıf yapan Bahçeli, “Dün ne diyorsak bugün de aynı çizgideyiz. Maraş'tan Çorum'a kadar yaşananların iç yüzünü okumayanlar, emin olun ki bizim ilgi ve irtibat sahamızın sonuna kadar dışındadır.” ifadelerini kullandı.

HACIBEKTAŞ’A CEMEVİ KÜLLİYESİ

Konuşmasında Hacıbektaş’ta yapımı süren cemevi külliyesine de değinen Bahçeli, “Hacıbektaş'ta yaklaşık 6 bin metrekarelik dünyanın en büyük cemevi külliyesinin milli birliğimizin nişanesi olması Allah'tan niyazımızdır. Ehlibeytin aydınlık meşalesi orada yanacaktır.” dedi.

Bahçeli konuşmasını, “Ehlibeytin aziz büyüklerini saygı ile yad ediyorum.” diyerek tamamladı.