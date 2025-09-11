Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileriyle sabah saatlerinde Doğa Kolejleri ve medya grubuna ilişkin yeni süreci değerlendirdikleri bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"ENDİŞE DUYMAYIN" MESAJI

Ersoy paylaşımında, “Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.

FAALİYETLERDE AKSAMA YOK

Okullar ve medya grubundaki işleyişin sürdüğünü belirten Mehmet Akif Ersoy, “Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir” dedi.