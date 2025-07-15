Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan İlkay Gündoğan transferinde sona yaklaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona eren deneyimli orta saha oyuncusunun, sarı kırmızılı kulüple yıllık 5 ila 6 milyon euro arasında bir maaş karşılığında anlaşmaya vardığı bildirildi.

beIN SPORTS kaynaklı haberde, transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

TEKNİK EKİP LİDERLİK BEKLİYOR

Sarı kırmızılı yönetim, özellikle orta sahada liderlik yapacak bir isim arayışındaydı. Teknik direktör Okan Buruk, takımın tecrübesine ve oyundaki yönlendirici gücüne katkı sunması amacıyla İlkay Gündoğan ismini önceliklendirdi.

Alman Milli Takımı forması da giyen futbolcunun, bonservis bedeli olmadan Galatasaray kadrosuna katılması öngörülüyor.

GUARDIOLA: “TAKIMIN BİR PARÇASI”

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan hakkında basına açıklamalarda bulunmuştu. Guardiola, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Onunla konuşmadım ama eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ancak kadromuz çok geniş. 26-27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan birçok oyuncu olacak. İlkay şu anda aklımda ve takımın bir parçası.”

Bu açıklamaya rağmen, Gündoğan’ın takımdan ayrılma kararı aldığı ve yeni sezonda Türkiye’de sahaya çıkacağı bilgisi öne çıkıyor.