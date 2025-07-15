İngiltere Championship takımı Hull City’nin başkanı Acun Ilıcalı, kulübü satacağına dair basında çıkan haberleri yalanladı. Ilıcalı, kulübün İstanbul kampı kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İngiltere ve Türkiye medyasında çıkan haberlerde farklı ifadelerin yer aldığını belirten Ilıcalı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok, içinde bulunduğum durumdan çok da mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Ama bu kaderdir, Allah bilir, biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ben yıllar önce kulübü alacağımı da bilmiyordum.”

TRANSFER YASAĞI VE SAVUNMA SÜRECİ

Hull City'nin karşı karşıya kaldığı transfer yasağına da değinen Ilıcalı, federasyona gerekli başvuruların yapıldığını söyledi. Ceza kararının şimdilik geçici olduğunu belirten Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

“Belgelerimizle başvurduk ve savunmamızı yaptık. Güveniyoruz. Tahmin ediyorum 2 hafta içinde cevap gelecek. Aleyhimize şikayet yok ama böyle bir ceza söz konusu. Bunun da değişeceğini düşünüyoruz.”

FENERBAHÇE GÖREVİ TAKIMI ETKİLEDİ

Geçen sezon Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ilıcalı, bu görevdeki yoğunluğun Hull City'nin performansına olumsuz yansıdığını söyledi:

“Hull City taraftarıyla buluştuğumuzda, Süpermen olmadığımı kendilerine açıkladım. Hem Hull City hem Fenerbahçe’yi kaldırırım diye düşündüm ama Fenerbahçe’deki aşırı yoğunluk tahminimin üzerindeydi. Bütün yaz sezonunu Fenerbahçe transferleriyle geçirdik. Bunun mutlaka etkisi olmuştur.”

“YENİ SEZONDA BEKLENTİ YÜKSEK”

Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, Bosna Hersekli teknik direktör Sergej Jakirovic ile yeni sezona başlayacaklarını ve beklentilerin yüksek olduğunu söyledi. Ilıcalı ayrıca kadro değerinin 50 milyon Euro’nun üzerine çıktığını belirtti.

TÜRK OYUNCULARA ÖZEL VURGU

Hull City kadrosundaki Türk oyunculara da değinen Ilıcalı, Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin kendisi için ayrı anlam taşıdığını belirtti:

“Türk oyuncuların takımda yer alması benim için gurur verici. Taraftarlar Ozan Tufan’ı çok sevdi. Abdülkadir de ilk sezonunda çok iyiydi ama sakatlık sebebiyle oynayamadı.”

“FENERBAHÇE’YE DESTEĞİM SÜRÜYOR”

Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmesinde ise Ilıcalı, yöneticilik görevinden ayrılmış olsa da kulübe desteğini sürdüreceğini ifade etti:

“Geçmişi çok konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe’de güçlü bir kadro kuruluyor. Başkanımız da benden bir şey isterse bunu da yaparım. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim, bundan gurur duyuyorum. Şu anda da taraftar olarak tribündeyim.”