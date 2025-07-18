Galatasaray, Florya’daki arsa projesi kapsamında Nivak Yapı A.Ş. ile hasılat paylaşımı sözleşmesi imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Söz konusu sözleşmenin, 19 Haziran 2025 tarihli değerlendirme raporu doğrultusunda yapıldığı bildirildi.

KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU

Galatasaray Sportif A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı A.Ş. arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmıştır. Konuyla ilgili açıklamalara Galatasaray Spor Kulübü kurumsal web sitesinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İNTERNET SİTESİNDEN EK BİLGİLENDİRME

Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesinden de sürece ilişkin detaylı bilgi paylaştı. Açıklamada, ihalenin İhale Komisyonu tarafından yapıldığı ve en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli Değerlendirme ve Sonuç Raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmış olup Sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır."

NİVAK YAPI'NIN GEÇMİŞTEKİ PROJELERİ

Nivak Yapı A.Ş., LC Waikiki markasının sahibi olan Küçük Ailesi’ne ait. Firmanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre grup; Vestel’in Manisa’daki fabrikası, İpsala Sınır Kapısı’nın yeniden yapımı, Sabiha Gökçen Ek Terminal binası, LC Waikiki Merkez Binası, LC Waikiki Depo, LC Waikiki Operasyon Merkezi gibi projeleri hayata geçirdi.

Nivak Yapı, aynı zamanda Florya bölgesinde bir konut projesinin inşasını da daha önce üstlenmişti.