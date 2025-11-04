Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, SİGNAL isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden şifreli ve gizli örgütsel yazışmalar yaptığı tespit edildi.

STRATEJİK KURUMLARDA GÖREV YAPAN ŞÜPHELİLER

Gözaltına alınanlar arasında TÜBİTAK’ta görev yapan 2 kişi, Aselsan’da çalışan 1 kişi, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu çalışanı 1 kişi ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı 1 kişi bulunuyor.

ŞİFRE ÇÖZÜMLEMESİYLE TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin tespitinde şifre çözümleme işlemlerinin etkili olduğu belirtildi. Bu yöntemle ulaşılan yazışmalar, örgüt içi iletişimin SİGNAL uygulaması üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu.