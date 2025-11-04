DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile 3 Kasım 2025 tarihinde İmralı'da üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Abdullah Öcalan'ın mesajında Kürt olgusunun Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve güçlü bir geçiş süreci temel alınması gerektiği belirtildi.

Abdullah Öcalan'ın sağlığının ve moralinin güçlü olduğu ifade edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile dün (3 Kasım) bir görüşme gerçekleştirdi. 3 saat süren görüşme ile ilgili DEM Parti İmralı heyeti, bu sabah yazılı bir açıklama yaptı.

ÖCALAN'DAN YASAL DÜZENLEME MESAJI

Açıklamada Öcalan'ın "Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır" mesajına yer verildi.

Heyetin açıklamasının tamamı şöyle:

"Basına ve Kamuoyuna,

3 Kasım 2025 tarihinde İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü. Görüşmemizde özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."