Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 32 yaşındaki Brezilyalı kalecinin transferi, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan özel bir video ile taraftarlara duyuruldu.

“THE SMILE IS IN KADIKÖY” SLOGANIYLA TANITILDI

Tanıtım videosunda “The Smile is in Kadıköy” (Gülümseme Kadıköy’de) sloganı kullanıldı. Görsel ve tematik unsurların dikkatle seçildiği videoda, Ederson’un gülümsemesi vurgulanırken, mizahi ve sembolik detaylarla süslenmiş bir kurgu yer aldı.

GALATASARAY’A SEMBOLİK GÖNDERMELER

Videoda yer alan bazı sahneler, kamuoyunda Galatasaray’a gönderme olarak yorumlandı. Özellikle, daha önce Galatasaray’ın Victor Osimhen için hazırladığı videoda kullanılan “gülücük tişörtlü çocuk” teması, benzer bir sahneyle Ederson videosunda da yer aldı.

Ayrıca, Galatasaray tribünlerinde söylenen “Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor” tezahüratına da yer verilmesi dikkat çekti. Bu detaylar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve rekabetin medya alanındaki yansımalarını gündeme taşıdı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Tanıtım videosu, paylaşımın ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, hem gönderme içeren detaylar hem de video kurgusu üzerinden yoğun şekilde yorum yaptı. Rekabetin dijital platformlardaki yansımaları, kulüpler arası medya stratejilerini bir kez daha ön plana çıkardı.