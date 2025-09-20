Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, eski Kenan Evren Lisesi arsasında başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılan oylama ile oturumu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yönetti.

Aidatını yatıran 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kongrede, bütçe raporları okundu ve mali tablo açıklandı.

FENERBAHÇE’NİN BORCU 21,5 MİLYAR TL

Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak, kulübün 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu duyurdu. Koçak, "Mayıs 2018'de 347 milyon euro olan finansal borcumuzu bugün itibarıyla 69 milyon euro'ya düşürdük. Bu, 278 milyon euroluk bir borç düşüşüdür" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Burak Kızılhan, Bankalar Birliği’nden çıkış projelerinin tamamlandığını açıkladı ve sponsorluk gelirlerinde artış yaşandığını belirterek, "Geçen sezon 51 sponsordan 52 milyon euro elde edildi, bu sezon şu ana kadar 34 sponsorlukla 53 milyon euroya ulaşıldı" dedi.

KONGREDE GERGİN ANLAR

Günün ilerleyen saatlerinde kongrede gerginlik yaşandı. İlk üyenin konuşmasının ardından çıkan tartışma nedeniyle oturuma kısa süreli ara verildi. Daha sonra Mosturoğlu’nun yönlendirmesiyle konuşmalara devam edildi. Saat 13.50’de üyeler arasında arbede yaşanması üzerine kürsüden sakin olunması yönünde uyarı yapıldı.

ÜYELERDEN BİRLİK MESAJLARI

Yönetici Hulusi Belgü, borçların disiplin altına alındığını vurgulayarak, "Borç 69 milyon euroya düştü, birkaç ay içinde sıfırlanacak. Verilen temlik boşa çıkacak" dedi.

Kongre üyesi Ozan Balaban, "Fenerbahçe’nin umudu birleşmektedir, ayrışmakta değil. Başkan adaylarından ricam, bırakalım kavgaları" çağrısında bulundu.

Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ise, "Bugünkü seçim bir irade mücadelesidir. Bu kulüp asla teslim olmaz, dimdik ayaktadır" sözleriyle kongredeki atmosferi yansıttı.

3 TEMMUZ DAVALARI DEVAM EDİYOR

Genel Sekreter Burak Kızılhan, 3 Temmuz süreciyle ilgili davaların sürdüğünü hatırlatarak, "TFF ve İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığımız davaların mahkeme süreci devam ediyor" dedi.

BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

Başkanlık seçimi yarın yapılacak. Mevcut başkan Ali Koç dördüncü kez aday olurken, Sadettin Saran kulüp tarihinin 34. başkanı olmak için üyelerin oylarına talip olacak.

Oy verme işlemi 21 Eylül Pazar günü saat 10.00-17.00 arasında 50 sandıkta gerçekleşecek. Sandıkların topluca açılmasının ardından oylar sayılacak ve günün sonunda yeni başkan açıklanacak.

Rekor katılımın beklendiği kongrede yaklaşık 30 bin üyenin sandığa gitmesi öngörülüyor.