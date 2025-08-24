Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Kocaelispor’u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Goller 5. dakikada Skriniar, 51. dakikada Archie Brown ve 66. dakikada Talisca’dan geldi. Konuk ekip Kocaelispor’un tek golünü 22. dakikada Petkovic kaydetti.
5935 GÜN SONRA GELEN SÜPER LİG GOLÜ
Kocaelispor, 16 yıl 2 ay 4 hafta 2 gün sonra Süper Lig’de gol sevinci yaşadı. Yeşil-siyahlılar, en son 2008 yılında Süper Lig’de fileleri havalandırmıştı.
MOURİNHO’DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica karşısında ilk 11’de görev yapan Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Sofyan Amrabat’ı yedeğe çekti. Kırmızı kart cezalısı Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
-
5. dk: Çağlar Söyüncü’nün ortasında Skriniar kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0
-
22. dk: Petkovic skoru eşitledi: 1-1
-
51. dk: Archie Brown yeniden üstünlüğü sağladı: 2-1
-
66. dk: Talisca farkı ikiye çıkardı: 3-1
-
76. dk: Talisca’nın ikinci golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
-
90+5. dk: Maç sona erdi.
ALVAREZ TRİBÜNDE
Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, mücadeleyi tribünden takip etti. West Ham United’dan kadroya katılan 27 yaşındaki Meksikalı futbolcu, İstanbul’a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçti.
FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Kocaelispor karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı. Jayden Oosterwolde kırmızı kart cezası nedeniyle, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Yusuf Akçiçek ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
LİZBON ÖNCESİ MORAL OLDU
Geçen hafta Göztepe deplasmanında 1 puan alan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile golsüz berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 3-1’lik Kocaelispor galibiyetiyle çarşamba günü oynanacak rövanş öncesi moral buldu.