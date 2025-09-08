Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada evlenecek gençlere yönelik yeni destek paketini açıkladı. Erdoğan, “2026 Ocak itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz.” dedi.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE GERİ ÖDEME ERTELEMESİ

Genç çiftlere sağlanacak destek kapsamında çocuk sahibi olanlara ek kolaylıklar getirildi. Erdoğan, “48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KYK YURT KAPASİTESİ 1 MİLYONU AŞTI

Erdoğan konuşmasında üniversite öğrencilerine yönelik yurt kapasitesindeki artışa da değindi. 182 bin olan KYK yatak kapasitesinin yeni yatırımlarla 1 milyonun üzerine çıktığını belirten Erdoğan, “Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize yurtlarımızda güvenle ev sahipliği yapacağız.” dedi.