Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yapılan bir paylaşımı ihbar kabul ederek bir konut ilanını incelemeye aldı. B.K. isimli bir kullanıcı, “Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?” ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, aynı konutun birkaç gün içinde farklı fiyatlarla listelendiğini belirtti.

FİYAT, BİR AYDA BİRKAÇ KEZ DEĞİŞTİ

Paylaşıma göre “Güvenpark’ta sauna, fitness, akıllı daire” başlığıyla verilen ilanda, 4 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin TL istenen konutun fiyatı;

21 Eylül’de 8 milyon 500 bin TL’ye çıktı

24 Eylül’de 7 milyon 150 bin TL’ye düştü

30 Eylül’de 7 milyon 100 bin TL oldu FETÖ'ye 30 ilde operasyon çok sayıda gözaltı var İçeriği Görüntüle

2 Ekim’de ise 8 milyon TL olarak güncellendi

BAKANLIK: FİYAT ARTIŞI EKONOMİK VERİLERE UYGUN DEĞİL

Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan, X platformundan yaptığı açıklamada, şikayet üzerine ilanın ayrıntılarına bakıldığını ve fiyat artışının genel ekonomik verilerle uyumlu olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Bu nedenle ilan sahibine 100 bin lira idari para cezası kesildi ve ilan yayından kaldırıldı.

BAKANLIK UYARMIŞTI: MANİPÜLATİF ARTIŞA GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığı, 30 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla, taşınmaz ilanlarında manipülatif fiyat artışlarına karşı uyarıda bulunmuştu. Açıklamada, “İlan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü” vurgulanmıştı.

Ayrıca yapılan yönetmelik değişikliğiyle, yalnızca emlak işletmeleri değil, ilan veren mülk sahiplerinin de genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yapmasının yasaklandığı bildirilmişti.