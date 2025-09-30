Yeni sezonda Euroleague heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, açılış gününde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, güvenlik gerekçeleriyle Karadağ'ın Podgoritsa kentinde, tarafsız sahada oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.45 olarak açıklandı.
Anadolu Efes, yeni başantrenörü İgor Kokoškov yönetiminde Euroleague arenasında ilk maçına çıkacak.
FENERBAHÇE BEKO YARIN SAHADA
Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Paris Basket ile karşılaşacak. Karşılaşma, yarın İstanbul’da oynanacak.