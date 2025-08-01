Eskişehir RTE Millet Bahçesi’nde saat 20.00 sularında meydana gelen olayda; Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde öğrenim gören iki Yemenli kardeş öğrenci, ziyarete gelen babalarıyla birlikte parkta oturdukları sırada 20-25 yaşlarında altı kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Mağdur öğrencilerin verdiği bilgiye göre, şahıslar öğrencilerden sigara istedi. “Yok” cevabını alınca nereli olduklarını sordular. “Yemen” cevabı üzerine grup, öğrencilerle babalarına tekme ve tokatla saldırdı. Olay sırasında öğrencilerin yalnızca babalarını korumaya çalıştığı belirtildi.

POLİS EKİBİ GELMEDİ

Saldırı sırasında biri başından ve gözünden, diğeri kolundan yaralanan öğrenciler, polisi arayarak yardım talebinde bulundu. Ancak kendilerine “müsait ekip bulunmadığı” gerekçesiyle yardım gönderilemeyeceği söylendi. Bunun üzerine öğrenciler, tramvay durağına doğru yürüdü.

Durağa ulaştıklarında ayakkabısının teki eksik olan bir öğrenci geri dönmeyi düşündü ancak saldırgan grubun hâlâ parkta bulunabileceği endişesiyle vazgeçti. İkinci kez polisi arayan öğrenciler, öğrenci olduklarını vurgulayarak ekip talebinde bulundu. Ancak “10 dakikaya ekip gelir” yanıtına rağmen yarım saatten fazla beklemelerine karşın herhangi bir ekip olay yerine gelmedi. Öğrenciler daha sonra tramvaya binerek evlerine döndü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Saldırının ardından baba, Türkiye’deki kaydını sildirmek ve ülkesine dönmek istediğini ifade etti. Öğrenciler, babalarını bu karardan vazgeçirmek amacıyla Yemenli Öğrenci Derneği Eskişehir Başkanı’nı eve davet etti.

Olaydan haberdar olan Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sadık Çetinkaya, avukatlarla temasa geçti. Avukatlardan alınan bilgi doğrultusunda öğrenciler darp raporu almak üzere ESOGÜ Hastanesi acil servisine götürüldü. Öğrencilerin tomografi ve diğer tetkikleri yapılırken, rapor sonrası karakola gidilerek şikâyette bulunulacağı öğrenildi.