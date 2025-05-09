Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın Türkiye'yi yabancı basın kuruluşlarına şikayet ettiğini öne sürerek, bu tutumun ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

“Durum öyle vahim ki bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor, kendi ülkesini yabancı basın kuruluşlarına, yabancı aktörlere, dergilere şikayet ediyor. 'İktidarı yıpratayım.' derken asıl Türkiye’ye, Türk ekonomisine zarar veriyor.” ifadelerini kullandı.

“YERLİ MARKALARA BOYKOT ÇAĞRISI ZARAR VERİYOR”

Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın yerli markalara boykot çağrıları yaptığını, bunun işçiden sanayiciye kadar birçok kesimi olumsuz etkilediğini belirtti.

“Boykot çağrılarıyla yerli ve milli markalara zarar veriyor. Evine ekmek götüren işçi kardeşlerime zarar veriyor. Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımıza zarar veriyor.” dedi.

“EKONOMİK TETİKÇİLİK, JURNALCİLİK, İSPİYONCULUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tutumun muhalefet değil, başka şeyler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın CHP Genel Başkanı kusura bakmasın ama bunun adı muhalefet değil, ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur. Bizim CHP’lilerin birbirini jurnallemesiyle hiçbir sıkıntımız olamaz ama yalan ve iftiralarla Türkiye’yi jurnallemesine gözlerimizi kapatamayız.”

“CHP, VESAYET PRANGALARINI KIRMALI”

CHP'nin vesayet altındaki siyaset anlayışından kurtulması gerektiğini savunan Erdoğan, partinin normalleşmesi gerektiğini vurguladı.

“CHP’nin süratle normalleşmesi şart. CHP’nin, iradesine vurulan vesayet prangalarını kırması gerekiyor. Sayın Genel Başkan’ın artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması, ülkenin gerçek gündemine dönmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“KUTUPLAŞMA DEĞİL, KUCAKLAŞMA ZAMANI”

Erdoğan, Türkiye’nin kutuplaşmaya değil, birliğe ve iç cephesini güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

“Türkiye’nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin iç cephesini güçlendirmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin 86 milyon olarak müştereklerde buluşmaya ihtiyacı var.” dedi.

“TÜRKİYE, TOKSİK SİYASET DİLİNİ 1960 ÖNCESİNDEN BİLİR”

Erdoğan, muhalefetin benimsediği siyaset dilini geçmişte yaşanan kriz dönemlerine benzeterek eleştirilerini sürdürdü.

“Hükümet yara alsın da Türkiye’ye ne olursa olsun anlayışı, hastalıklı zihniyetin işaretidir. Türkiye bu toksik siyaset dilini 1960 öncesinden, 12 Eylül’den, 28 Şubat’tan çok iyi bilir.” dedi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm muhalefet aktörlerini sağduyulu ve sorumlu bir siyasi üslup benimsemeye davet etti.