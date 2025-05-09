DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğini duyurduğu kongre sonrası açıklamalarda bulundu. Türk, sürecin başlatılmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önemli rol oynadığını söyledi.

“En büyük rol Devlet Bahçeli'nindir. Bu kapının aralamasında Türkiye'ye bir çağrı yapması önemli bir riskti” diyen Ahmet Türk, Bahçeli’nin aldığı bu inisiyatifin sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

“BAHÇELİ BENİ ARADI VE TEBRİK ETTİ”

TV100 kanalında katıldığı canlı yayında konuşan Ahmet Türk, gün içinde Devlet Bahçeli tarafından telefonla arandığını belirtti.

“Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli'yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN HAYIRLI BİR CUMA”

Açıklamalarında PKK’nın kongresi ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Türk, Türkiye'de toplumsal barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Bugün barışın kaçınılmaz olduğu, demokratik bir Türkiye'de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar yapıldı. Ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı. İrlanda'da barışın sağlandığı dönemlerde ‘Hayırlı Cuma’ ismini verdiler. Bugün de hayırlı bir Cuma. Bugünkü kararın ortaya çıkmasına da ‘Hayırlı Cuma’ diyelim” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK BİR GELECEĞE İHTİYACI VAR”

Ahmet Türk, kongrede alınan kararların ardından Meclis’te demokratik bir Türkiye için yeni adımların atılması gerektiğini söyledi.

“PKK'nin kongresini toplaması, olumlu bir karar alması elbette ki önemli. Ama bizlere de düşen görevler var. Mecliste bugün demokratik bir Türkiye için atılacak adımları gündeme getirilmesi gerekir. Elbette ki biz burada sadece ‘Kürt meselesi’ olarak değil, Türkiye'nin demokratik bir geleceği ihtiyacı var. Demokratik bir ülkede inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız. Ben bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

PKK: “KARARLAR YAKIN ZAMANDA PAYLAŞILACAK”

PKK tarafından kongre sonrası yapılan açıklamada, alınan kararların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

“PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ’NİN SÜRECE ETKİSİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlatılan “terörsüz Türkiye” sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Sürecin başlangıcında PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan silah bırakma çağrısının ardından örgütün kongre kararı aldığı ifade edildi.

Siyaset gündeminde geniş yankı uyandıran gelişmelere ilişkin tartışmalar devam ederken, Ahmet Türk’ün açıklamaları dikkat çekti.