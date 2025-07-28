İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz 2025 tarihli toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptıran Ekrem İmamoğlu hakkında aldığı kararı duyurdu. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği’nde yer alan "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte "koşullarda eksiklik" bulunduğu gerekçesiyle, mezuniyetin ve diplomanın geçersiz sayılmasına hükmedildi.

DİPLOMA KAYITLARI SİSTEMLERDEN SİLİNDİ

Yönetim Kurulu, mezuniyet bilgilerinin Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesine, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesine ve mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasına da karar verdi.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda "resmî belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu’nun diplomasının dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerin hukuka aykırılık taşımaması için gerekli adımların atılması talep edilmişti.

LİSANS DİPLOMASI DA İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart’ta aldığı kararla, İmamoğlu’nun lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal etmişti. Mezuniyet bilgileri, 6 Mayıs’ta üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.

MAHKEME DURUŞMASI 11 EYLÜL'DE

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "zincirleme şekilde resmî belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. Duruşmanın 11 Eylül 2025 tarihinde yapılmasına karar verildi.