Bursa’nın Harmancık ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgârın etkisiyle öğle saatlerinde yeniden büyüdü. Meyran Rampası yakınlarında çıkan yangına çok sayıda kara ve hava aracıyla müdahale edildi. Bölgeye helikopter ve yangın söndürme uçağı sevk edildiği bildirildi.

Görüntülerde alevlerin göğe yükseldiği gözlendi. Ekiplerin yoğun çaba harcadığı bölgede, yangının yerleşim alanlarına sıçramadan durdurulması hedefleniyor.

BAKAN YUMAKLI: “TEYAKKUZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Harmancık’taki yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hiçbir noktayı gözden kaçırmadan müdahale ederek, bir yandan da soğutma çalışmalarına devam ediyoruz." diyen Bakan, Harmancık’ta belli bölgelerde rüzgâra bağlı olarak şiddetli yanmalar yaşandığını, gece boyunca yangın alanının çevrelendiğini ve şu an itibarıyla şiddetin azaldığını bildirdi.

Yumaklı, "Bu hafta için verilen bilgi, ülkemizin geçen haftadan bir miktar daha riskli durumda olduğu." diyerek uyarıda bulundu. "Dışarıda ateş yakmayalım. Ateş emaresi gördüğümüzde 112’yi arayalım." çağrısında bulundu.

KARABÜK’TE 6. GÜNE GİRİLDİ

Karabük’teki orman yangını altıncı gününe ulaştı. Tütmelerin sürdüğü bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıktığı, rüzgârın da etkisini artırdığı kaydedildi. Müdahale ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tam teyakkuz hâlinde.

BURSA’DA FETÖ BAĞLANTILI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bursa Valiliği, Harmancık’taki yangınla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." denildi. Şahsın 2021’de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

İZMİR'DE BİR YANGIN DAHA: BORNOVA’DA BAŞLADI BUCA’YA SIÇRADI

Bakan Yumaklı’nın uyarılarının ardından dakikalar sonra İzmir’in Bornova ilçesinde orman yangını başladı. Gökdere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek Buca ilçesi sınırlarına geçti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Yangının etkili olduğu bölgede, Buca’dan Bornova istikametine giden araçlar Gökdere mevkisinde durduruldu. Yetkililer, güvenlik nedeniyle çevre yolunun bu bölümünü araç trafiğine kapattı. Buca yönünden gelen trafik Torbalı istikametine, Torbalı yönünden gelen trafik ise Buca yönüne yönlendirildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA 500 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde üç gündür süren orman yangınında şu ana kadar 500 hektarlık alan zarar gördü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINAN BAZI BÖLGELER

Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat ilçelerinde çıkan yangınların Pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor.

ALEVLERLE MÜCADELE TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye genelinde orman yangınları artış gösterdi. Ekipler kara ve havadan yoğun müdahalede bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşlara dikkatli olmaları ve herhangi bir duman ya da ateş emaresi gördüklerinde derhâl 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları çağrısında bulundu.