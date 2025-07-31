Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamu kurumlarının kullanımına sunulan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, kontrollü erişimle vatandaşların da kullanımına açıldı.

Sistem, akademik ve sektörel projelerde ihtiyaç duyulan tüm coğrafi verileri bir araya getiriyor.

HARİTA ÜZERİNDEN ALTYAPI İZLENEBİLECEK

Vatandaşlar, www.tucbs.gov.tr ve turkiye.gov.tr adreslerinden, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle platforma giriş yaparak hizmetten faydalanabilecek. Bu sayede arsa alacak kişiler, ilgili bölgenin planlarını, elektrik ve su altyapısı gibi bilgileri harita üzerinden görüntüleyebilecek.

Ev almayı düşünenler, mahalledeki yeşil alanlar, parklar ve ulaşım altyapısı gibi detaylara da sistem üzerinden ulaşabilecek.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN DETAYLI BİLGİ

Kırsal bölgelerde tarım arazisi bulunan vatandaşlar ise arazilerinin çevresindeki su kaynaklarının konumu ve toprak türü gibi bilgilere erişebilecek.

Platform ayrıca, deprem riski, heyelan bölgeleri ve dere yatakları gibi kritik coğrafi bilgileri de barındırıyor.

KAMU HİZMETLERİNDE VERİLERİN STANDARTLAŞMASI

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, kamu kurumlarının imar planlamasından afet yönetimine, çevresel etki analizlerinden ulaşım planlamasına kadar birçok alanda doğru ve hızlı hizmet sunmasını amaçlıyor.

Sisteme yüklenen verilerin standartlara uygunluğu otomatik olarak denetlenecek. Vatandaşlar böylelikle güvenilir ve güncel bilgilere kolayca erişebilecek.

Platformda yer alan "Veri Sözlüğü", kurumlar arasında coğrafi veri üretiminde ortak dilin kullanılmasını sağlayarak bilgi karmaşasının önüne geçecek.