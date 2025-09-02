ABD borsalarının ağustos ayında ulaştığı rekor seviyeler, teknoloji milyarderlerinin servetlerine doğrudan yansıdı. Forbes tarafından açıklanan verilere göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,13 trilyon dolara yükseldi. Listenin altı ismi servetini artırırken, dört isim ise kayıp yaşadı. Ağustos ayındaki toplam servet artışı 21 milyar dolar olarak hesaplandı.
GOOGLE KURUCULARI SERVETLERİNİ KATLADI
Alphabet hisselerinin yaklaşık yüzde 9 oranında değer kazanması, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'i listenin en çok kazanan isimleri haline getirdi. Page’in serveti 178,3 milyar dolara, Brin’in serveti ise 165,9 milyar dolara çıktı.
EN BÜYÜK KAYBI LARRY ELLISON YAŞADI
Aynı dönemde Oracle hisseleri yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Bu düşüşle birlikte Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, 29 milyar dolarlık kayıpla listenin en büyük kaybedeni oldu. Ellison’ın güncel serveti 270,9 milyar dolar olarak kaydedildi.
DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ AÇIKLANDI
Forbes verilerine göre ağustos sonu itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi şu şekilde sıralandı:
1 - Elon Musk: 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)
2 - Larry Ellison: 270,9 milyar dolar (Oracle)
3 - Mark Zuckerberg: 253 milyar dolar (Meta)
4 - Jeff Bezos: 240,9 milyar dolar (Amazon)
5 - Larry Page: 178,3 milyar dolar (Google)
6 - Sergey Brin: 165,9 milyar dolar (Google)
7 - Bernard Arnault: 154,1 milyar dolar (LVMH)
8 - Steve Ballmer: 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers)
9 - Jensen Huang: 150,4 milyar dolar (Nvidia)
10 - Warren Buffett: 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)