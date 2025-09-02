ABD borsalarının ağustos ayında ulaştığı rekor seviyeler, teknoloji milyarderlerinin servetlerine doğrudan yansıdı. Forbes tarafından açıklanan verilere göre, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,13 trilyon dolara yükseldi. Listenin altı ismi servetini artırırken, dört isim ise kayıp yaşadı. Ağustos ayındaki toplam servet artışı 21 milyar dolar olarak hesaplandı.

GOOGLE KURUCULARI SERVETLERİNİ KATLADI

Alphabet hisselerinin yaklaşık yüzde 9 oranında değer kazanması, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'i listenin en çok kazanan isimleri haline getirdi. Page’in serveti 178,3 milyar dolara, Brin’in serveti ise 165,9 milyar dolara çıktı.

EN BÜYÜK KAYBI LARRY ELLISON YAŞADI

Aynı dönemde Oracle hisseleri yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Bu düşüşle birlikte Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, 29 milyar dolarlık kayıpla listenin en büyük kaybedeni oldu. Ellison’ın güncel serveti 270,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ AÇIKLANDI

Forbes verilerine göre ağustos sonu itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi şu şekilde sıralandı: