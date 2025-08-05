Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği” yönündeki iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

“SİSTEM KAPALI DEVRE İLE ÇALIŞMAKTADIR”

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ÖSYM Başkanlığına ait sistemler, dış erişime açık olmayan, kapalı devre bir altyapıyla çalışmakta; tüm kullanıcı işlemleri anlık olarak izlenmekte ve detaylı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle, sınav sonuçları, yerleştirme verileri ve aday puanlarına dışarıdan müdahale edilmesi teknik olarak mümkün değildir.”

GÜVENLİK KONTROLLERİNDE HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Açıklamada ayrıca, kurumun dijital altyapısına yönelik düzenli denetimlerin yapıldığı ve bugüne kadar herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmadığı vurgulandı. Bilgi teknolojilerine dair tüm süreçlerin kayıt altına alındığı ve şeffaf biçimde arşivlendiği bildirildi.

“RESMÎ AÇIKLAMALARA İTİMAT EDİLMELİDİR”

DMM, kamuoyunu şu sözlerle uyardı:

“Kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya yönelik spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmî açıklamalara itimat edilmesi önem arz etmektedir.”