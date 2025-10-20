Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında ifade verdi. Tomruk’a çağrı, emniyet birimleri aracılığıyla iletildi.

İSTANBUL ADLİYESİ’NDE İFADE VERDİ

Edinilen bilgilere göre Tomruk, bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında Tomruk’a yöneltilen iddialara ilişkin detay paylaşılmadı.

MURAT TOMRUK’UN ÖZGEÇMİŞİ

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, lisans eğitimini University of Massachusetts’te, yüksek lisansını ise University of Pennsylvania’da Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamladı. Ayrıca Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı.

1988 yılında Koç Sistem’de satış temsilcisi olarak göreve başlayan Tomruk, 2005 yılına kadar Koç Bilgi Grubu ve Koç Holding bünyesinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu. 2015-2019 yılları arasında Setur’da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2020 yılından bu yana Divan Grubu Genel Müdürü olarak çalışıyor.