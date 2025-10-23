MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ve KKTC seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "kurucu önder" ifadesini kullanması tartışmalara yol açmıştı.

MHP lideri o ifadeyi neden kullandığını anlattı.

"DİL SERT OLURSA ÇİZGİ EĞRİ OLUR"

OdaTV'nin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecini "İki nokta arasında düz bir çizgi" tanımıyla anlattı.

"Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur." diyen Bahçeli, bunun hedefe ulaşmayı zorlaştıracağını anlattı.

"KURUCU ÖNDER" İFADESİNE AÇIKLAMA

"'Kurucu önder' ifadesini o yüzden kullandım." diyen Bahçeli, "Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak." ifadelerini kullandı.

KKTC SEÇİMLERİ: HEMEN AÇIKLAMA YAPTIM

Bahçeli röportajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin ardından yaptığı "KKTC, Türkiye'ye katılsın." çıkışının nedenini de anlattı.

Seçim öncesinde televizyon kanallarında "Federasyon mu, iki devletli çözüm mü" tartışmaları yapıldığını söyleyen Bahçeli, "Bu yüzden federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım." dedi.

"KKTC, TÜRKİYE'YE KATILMALI"

"Bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"KKTC'de federasyon, Suriye'deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır."