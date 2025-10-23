DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez bir araya geleceğini duyurdu. Görüşme için net tarih belirtilmezken, görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceği ifade edildi. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN’DA GERÇEKLEŞTİ

İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk görüşme, 10 Nisan’da Beştepe’de yapıldı. Bu görüşme, 13 yıl aranın ardından yapılan ilk temas olma niteliğini taşıdı. Heyette, Van Milletvekili Pervin Buldan ile yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı.

İKİNCİ GÖRÜŞMEDE MİT BAŞKANI VE EFKAN ALA DA VARDI

İkinci görüşme 7 Temmuz’da yine Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirildi. Bu görüşmede, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a ek olarak, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. Yaklaşık bir saat süren toplantıda çeşitli başlıkların ele alındığı belirtildi.

DEM PARTİ MERKEZİ'NDE ÖN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmeler öncesinde, İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile temas kurdu. Ardından DEM Parti Genel Merkezi’nde Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Bu toplantılarda, görüşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.