Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta konuk etti. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ’TAN GELDİ

Mücadelenin 10. dakikasında Beşiktaş, Cerny’nin sağ kanattan kullandığı kornerle etkili oldu. Altıpas önünde kafayı vuran Emirhan Topçu’nun şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

GOL PERDESİNİ ABRAHAM AÇTI

dakikada Beşiktaş, derbide öne geçti. Cerny'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uğurcan'dan dönen topu Tammy Abraham tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu.

SINGO SAKATLANDI, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray’da 25. dakikada sakatlanan Wilfried Singo, yerini Roland Sallai’ye bıraktı. Sağ bek pozisyonunda görev yapan oyuncu, sahayı sedyeyle terk etti.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 34. dakikasında Davinson Sanchez, Rafa Silva’ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Hakem Yasin Kol, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Sanchez’i oyundan ihraç etti.

GÜNDOĞAN’DAN ŞIK GOL

İkinci yarıya 10 kişi başlamasına rağmen Galatasaray, 55. dakikada eşitliği yakaladı. Mert Günok’un pasında topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı İlkay Gündoğan’a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İlkay, topu Mert’in yanından ağlara gönderdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Maçın geri kalan bölümünde her iki takım da skoru değiştiremedi. Derbi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 22'ye, 1 maçı eksik olan Beşiktaş ise 13’e çıkardı.

Ligin 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliğini ağırlayacak.

5 MAÇ SONRA RAMS PARK'TA PUAN ALDI

Kartal bu sonuçla ezeli rakibinin evinde 5 maç sonra puanla tanıştı. Karşılaşmada Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, İlkay Gündoğan'ın 55. dakikada kaydettiği gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

SON PUAN 2020 YILINDA

Süper Lig'de RAMS Park deplasmanında en son Mart 2020'de puan alan Beşiktaş, o maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı.