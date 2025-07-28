Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Orman şehitlerini rahmetle anıyorum. Yangınlarda ihmali olanlar hesap verecek.

- Önümüze çıkan engellere takılmadan, hedeflerimize doğru yürüyoruz. Felaket tellarları ne derse desin, ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize tüm krizlere ve çatışmalara rağmen daha önce hiç olmadığı kadar yakınız.

- Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artan orman yangınlarını masaya yatırdık. Terörsüz Türkiye sürecine dair güncel durumu mütalaa ettik. Savunma sanayii alanındaki atılımlarımız gündemimizdeki bir başka konuydu.

- Türk savunma sanayii, İDEF'e damga vurdu. Savunma yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

- Dünyanın hemen hiçbir siyasi partisinde olmayan kendi ülkesini kötüleme alışkanlığından muhalefetin kurtulması bizi sadece memnun eder.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

- Ukrayna savaşı konusunda hakkaniyetli bir politika izledik. Barış diplomasisine hız verdik. 23 Temmuz'da yapılan 3. tur müzakerelerde en az bin 200 kişi olmak üzere savaş esirlerinin takası kararlaştırldı. Liderler düzeyinde görüşmeye ev sahipliğine hazırız. Nasıl müzakere masası İstanbul'da kurulduysa, uzak olmayan tarihte barış masası da yine Türkiye'de kurulacak, bu kanlı savaş noktalanacaktır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

- Terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda milletimizin projesidir. Ne umut tacirliği ne muhalefet gibi ucuz popülizm yapıyoruz. Devlet ciddiyetine yakışır şekilde bu yolda itinayla ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye konusunda girdiğimiz bu yol bizi demokrasisi ve ekonomisiyle güçlü bir Türkiye'ye ulaştıracaktır. Meclis'teki tüm partiler yapıcı katkı vermeli.

ORMAN YANGINLARI



- Son 9 yılın en sıcak yılını yaşıyoruz. Ülkemizde son 5 yılın en kurak günleri hakim oluyor. Aşırı sıcaklar yangın riskini yükseltiyor. 1 Mayıs'tan beri teyakkuz halindeyiz. Hava ve kara filomuz yangınlara hazır. Yangın İHA kullanan iki ülkeden biriyiz.

- Bu yıl çıkan yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklıydı. Önemsiz görülen ihmallerin bedelini milletçe hep beraber ödedik, hala da ödüyoruz. Çok az da olsa sabotaj ve kasıtlar da var. Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alındı. 38 kişi tutuklandı, 61 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. Bursa'daki yangını çıkardığı düşünülen daha önce FETÖ'den işlem yapılmış bir şahıs yakalanmıştır.

- AFAD 51 ilde teşkilatlanmasınını en güçlü şekilde yapacak, böylece 81 velayetimizi örgütlemiş olacağız.