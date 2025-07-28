İstanbul’da 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz günü uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra hayatını kaybeden Göksu Çelebi’ye uyuşturucu temin ettiği belirtilen Gökalp İçer hakkında re'sen soruşturma başlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi, fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeninin, uyuşturucu madde kullanımına bağlı olduğu iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

İddiaya göre Gökalp İçer, Çelebi’ye uyuşturucu madde temin etti. Bu kapsamda gözaltına alınan İçer, "uyuşturucu madde temin etmek" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.