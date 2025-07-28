İstanbul’un Beykoz ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce atılan işaret fişeği yangına sebep oldu. Fişeğin yere düşmesinin ardından ağaçlık alanda kısa sürede alevler yükseldi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

ZAMANINDA MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

500 METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.