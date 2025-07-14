Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Tek gündem maddesiyle gerçekleştirilen toplantıda, yeni belediye başkan vekili belirlendi.

CHP’nin adayı Mehmet Çiçek, yapılan oylamanın üçüncü turunda 20 oy alarak başkan vekili seçildi. Cumhur İttifakı’nın adayı Süleyman Öz ise her üç turda da 16 oyda kaldı.

CHP’DEN ÜYELİK ASKIYA ALMA KARARI

Belediye başkanlığı görevine vekâlet eden ismin belirlenmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeni bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin parti olarak aldıkları kararları duyurdu.

“Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül’ün kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması ve bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır.”

ifadeleri yer aldı.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Manavgat Belediyesi’nde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kısa süre önce tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında belediye meclis grubundan 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın merkezinde yer aldığı belirtilen bazı isimler hakkında ise kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı.

CHP, iç soruşturma ve disiplin süreçlerini başlatarak, olayın partiyle olan bağının kesilmesi yönünde ilk adımları attı.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.