Dem Parti'nin CHP yanlısı olarak bilinen Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çözüm sürecinin ana aktörlerinden ve İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar veya Tuncer Bakırhan'dan şu ana kadar bu yönde bir ima dahi gelmezken, Hatimoğulları'nın açıklaması süreci, çözüm istemeyenlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde provoke eden açıklama geldi.

Hatimoğulları, silah bırakma kararı alan PKK mensuplarının Türkiye'ye dönerek demokratik siyasete katılmak istediklerini söyledi. Halk TV canlı yayınında konuşan Hatimoğulları, "Bizler de bugüne kadar silahı elinde tutmuş olanlar 'Ovada siyaset yapmak istiyoruz' dediler. Sivil hayata dahil olmak, demokratik siyasete entegre olmak istiyorlar. Yeni bir sayfanın açılmasını talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR"

Silah bırakan PKK'lıların Türkiye'ye döndüklerinde tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirten Hatimoğulları, bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Hatimoğulları, "PKK'lılar geldikleri zaman tutuklanacaklarsa gelemezler. O yüzden doğal olarak, somut adımların arasında silah bırakan kadrolar için yasal düzenleme yapılmalı" dedi.

"PKK ÖCALAN'IN ÖZGÜR OLMASINI İSTİYOR, ONU ŞART OLARAK SUNUYORLAR"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın herkesle görüşebileceği kanalların açılması gerektiğini savunan DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Mesela o gazetecilerin gelmesini istiyor. Röportajlar vermek istiyor. Bu süreci kamuoyuna daha güçlü anlatmak istiyor" dedi.

Öte yandan, Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak gibi bir ısrarının bulunmadığını da belirten Tülay Hatimoğulları, terör örgütünün ise böyle bir talebinin olduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Kendisinin öyle bir ısrarı tabii ki olmadı. Birey ve toplum özgürlüğüyle bağladı kendisi. Ama örgütün öyle bir talebi var. Kendisinin özgür olmasını istiyor. Onu şart olarak sunuyorlar" diye konuştu.