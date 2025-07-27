Kripto para piyasasında faaliyet gösteren ICRYPEX borsasının Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, İstanbul’da emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu gözaltı işlemi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

MAĞDUR YOĞUN BAKIMDA, HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan G.Ç. adlı mağdurun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İKİ AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma çerçevesinde, Gökalp İçer’in G.Ç. adlı kişiye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı öne sürüldü. Bu kapsamda, İçer hakkında “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlarından adli işlem başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Başlatılan soruşturma doğrultusunda Gökalp İçer’in gözaltına alındığı ve hakkında yürütülen adli sürecin sürdüğü kaydedildi.