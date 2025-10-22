Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve önceki dönem CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultay sürecindeki il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sundu. Avukat Onur Yusuf Üregen tarafından verilen dilekçede, 38. Olağan Kurultay'da parti iradesinin "organize biçimde ortadan kaldırıldığı" iddia edildi.

“Zehirli AĞAÇTAN ZEHİRLİ MEYVE” BENZETMESİ

Dilekçede, mevcut yönetimin hukuka aykırı yollarla göreve geldiği ve bu durumun devamında gerçekleştirilen tüm kurultayların hukuken geçersiz olduğu savunuldu. “Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat” ifadesiyle açıklanan iddiada, mevcut yönetimin partililerin seçme ve seçilme haklarını engellediği öne sürüldü.

SUÇLAMALAR VE YARGI DOSYALARINA ATIF

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları’nca hazırlanan iddianameler ile açılan ceza davalarına dikkat çekilen dilekçede, bazı delegelere “Özgür Özel lehine oy kullanmaları için maddi menfaat, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı teklif edildiği, işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu” iddia edildi. Bu kapsamda yüzlerce kişinin yargılandığı belirtildi.

“KURULTAY İRADESİ ORGANİZE ŞEKİLDE GASBEDİLDİ”

Mevcut yönetimin, muhalif isimlere yönelik yargısız infaz ve disiplin süreçleriyle parti içi demokrasiyi engellediği iddia edildi. "CHP gibi köklü bir siyasi partinin kurultay iradesinin organize şekilde gasbedilmesi doğrudan kamu düzenine aykırıdır" denildi. Bu durumun Türk Medeni Kanunu’na göre “mutlak butlan” sebebi sayılması gerektiği savunuldu.

YÖNETİME TEDBİREN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Dilekçede, Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edildi. Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte görevden alınan diğer üyelerin göreve iade edilmesi istendi.

“KAMU KAYNAKLARI YASA DIŞI KULLANILIYOR” İDDİASI

Dilekçede, CHP’li belediyelerin kamu kaynaklarının, mevcut yönetimin konumunu korumak ve İBB’de suçların organizasyon lideri olmakla itham edilen Ekrem İmamoğlu’nu kurtarmak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. “Görevini yapan yargı mensuplarını ve avukatları tehdit etme cüretinde bulunulmuştur” ifadesine yer verildi.

38. VE 39. KURULTAYLARIN TAMAMI İÇİN İPTAL TALEBİ

Dilekçede, 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’ın “mutlak butlanla” batıl olduğunun tespiti ve iptali istendi. Ayrıca, 6 Nisan ve 21 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan 21. ve 22. Olağanüstü Kurultayların da “hukuka karşı hile” amacıyla yapıldığı öne sürülerek yok hükmünde sayılması talep edildi. 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin de iptali istendi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. CHP'nin il kongre seçimlerinin iptalini isteyen Lütfü Savaş hakkında konuşan Özel, "Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz" dedi.