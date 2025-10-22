Olay, 11 Kasım 2024 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Eşi cezaevinde bulunan ve geçimini hurdacılıkla sağlayan Sinem Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride mahsur kalan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) yaşamını yitirdi. Çocuklardan üçünün dumandan zehirlendiği, ikisinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER YAN YANA DEFNEDİLDİ

Yangının ardından yapılan ilk incelemede, evin kapısının kilitli olduğu tespit edildi. Acılı anne sinir krizi geçirdi ve hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından ifadesi alınan Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeş, Acarlar Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

20 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Sinem Melisa Akcan’ın çocuklarını uyuttuktan sonra elektrikli sobayı açık bırakıp evden ayrıldığı belirtildi. Savcılık, anne hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İddianamede, Akcan’ın eyleminin öngörülebilir bir tehlike doğurduğu ancak sonucu istemediği ifade edildi. Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek yargılamaya başladı.

“EVDEN ÇIKMASAYDIM YİYECEK GETİREMEZDİM”

Duruşmada savunma yapan Sinem Melisa Akcan, olay günü kısa süreliğine dışarı çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Evden çıkarken çocuklar üşümesin diye elektrikli sobanın tek telini açtım. 20 dakika kadar dışarıda kaldım. Evden çıkmasaydım eve yiyecek bir şey getiremeyecektim. Çocuklarımı çok seviyordum. Kesinlikle kötü bir niyetim veya dikkatsizliğim yoktu. Onların kokusunu düşününce aklıma toprak kokusu geliyor. Bittim, yok oldum.”

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Cezaevinde bulunan baba Hasan Akcan, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. “Eşim kötü niyetle davranmadı, çocuklara bakmaya çalışıyordu. Şikayetim yoktur.” ifadelerini kullandı. Sanığın avukatı Cengiz Serttaş, müvekkilinin beraatini talep etti.

MAHKEMEDEN “CEZA VERİLMESİNE YER YOK” KARARI

Savcılık, mütalaasında sanığın 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, mahkeme heyeti farklı bir karar verdi. Sinem Melisa Akcan’ın bilinçli taksirle hareket etmediğine ve çocuklarının kaybı nedeniyle derin üzüntü yaşadığına dikkat çekilerek, “ceza verilmesine yer olmadığına” hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.