Türkiye’de 5G teknolojisine geçiş için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Nisan 2026 itibarıyla hizmetin başlayacağını duyurdu. 5G ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Konya gibi şehirlerin yer aldığı Marmara Bölgesi’nde kullanılacak. Tüm ülke genelinde kapsama alanının sağlanması yaklaşık bir yıl sürecek.

HER DÖRT TELEFONDAN SADECE BİRİ UYUMLU

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, NTV yayınında yaptığı açıklamada, yapılan araştırmalarda kullanıcıların yarısının telefonlarının 5G’yi desteklediğini düşündüğünü ancak gerçekte bu oranın yalnızca yüzde 25-26 seviyelerinde olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Türkiye’de yaklaşık 85 milyon mobil abonenin 22 milyonunun 5G uyumlu cihaza sahip olduğunu açıkladı. Ülkedeki toplam 96 milyon mobil abonenin 11 milyonunu ise makineler arası iletişim sağlayan aboneler oluşturuyor.

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜCRET YOK

5G kullanımında mevcut tarifelerde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmayacak. Aboneler, ek ücret ödemeden 5G’den faydalanabilecek. Hizmetten yararlanmak istemeyen kullanıcılar ise operatörlerine SMS göndererek 5G bağlantısını kapatabilecek.

BTK'DAN ZAM SINIRLAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5G öncesi mobil tarifelere yapılacak zamları sınırlamak amacıyla tavan fiyat uygulamasına gitti. Karara göre, taahhüt süresi sona eren abonelere uygulanacak zam oranı en fazla yüzde 32 olabilecek.

5G TEKNOLOJİSİ NE GETİRİYOR?

Yeni nesil 5G teknolojisi, 4.5G’ye kıyasla 10 kata kadar daha hızlı veri iletimi ve düşük gecikme süresi sunacak. Kullanıcılar, saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü içerikleri indirebilecek. 5G ile 1 kilometrekarelik bir alanda 1 milyon cihazın eş zamanlı bağlanması mümkün olacak.

SANAYİ VE FİNANSTA KÖKLÜ DÖNÜŞÜM

5G ile sanayi sektöründe makineler, robotlar ve sensörler eş zamanlı çalışabilecek. Finans sektöründe ise ultra düşük gecikme ve yüksek bant genişliği sayesinde büyük veri, yapay zeka ve dolandırıcılık tespiti gibi işlemler daha güvenli ve hızlı hale gelecek. Bankacılıkta otomasyon artarken, maliyetlerin düşeceği öngörülüyor.