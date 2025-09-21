Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı, bugün saat 10.00’da Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Kurultay, parti içi hukuki tartışmalar nedeniyle alınan olağanüstü kararlarla toplandı. Genel Başkan Özgür Özel’in rakipsiz katılacağı kurultayda, Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için güven oylaması ve seçimler yapılacak.

YARGI SÜREÇLERİ VE KURULTAY KARARI

CHP, 6 Nisan’da düzenlediği 21. Olağanüstü Kurultay’ın ardından yargıya taşınan süreç ve İstanbul İl Kongresi’ne yönelik mahkeme kararlarının ardından yeni bir adım attı. 15 Eylül’de görülmesi planlanan kurultay iptal davasından çıkabilecek olumsuz bir karar ihtimaline karşı, 600’ü aşkın delegenin imzasıyla bugünkü kurultay kararlaştırıldı.

Daha önce İstanbul il yönetimine kayyum atanmış, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin dava nedeniyle “mutlak butlan” ve “kayyum heyeti” talepleri gündeme gelmişti. Bu gelişmeler üzerine parti yönetimi, yeni bir kurultayla olası riskleri bertaraf etmeyi hedefledi.

GÜVEN OYLAMALARI VE SEÇİMLER

Özgür Özel’in açış konuşmasıyla başlayan kurultayda, Genel Başkan, PM ve YDK için ayrı ayrı güven oylamaları yapılacak. Ardından seçimlere geçilecek. PM için 60, YDK için 15 üye seçilecek.

Yeni bir hukuki tartışma yaşanmaması amacıyla, mahkeme kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan 196 İstanbul delegesi ile birlikte Özel, mevcut PM üyeleri ve YDK üyeleri oy kullanmayacak.

PM VE YDK LİSTELERİNDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Kurultay öncesi kulislerde Özgür Özel’in PM listesinde sınırlı değişiklik yapacağı konuşuluyor. Parti kaynaklarına göre, Ahmet Hakan Uyanık listeye alınmayacak. Uyanık’ın PM toplantılarına katılmadığı belirtilirken, yerine genç bir ismin yazılması planlanıyor.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Baki Aydöner’in ise Özel’in PM listesinde yer alacağı ifade ediliyor. Özel’in kapsamlı liste değişikliğini ise kasım ayında yapılması planlanan olağan kurultayda gerçekleştirmesi bekleniyor. Mevcut YDK’da herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Seçimlerin blok listeyle gerçekleştirilmesi yönünde eğilim bulunuyor.

ESKİ GENEL BAŞKANLARA DAVET

Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı telefonla arayarak kurultaya davet etti. Kurultayın “parti bölünüyor” yönündeki iddialara karşı birlik mesajı vereceği belirtiliyor.

ANITKABİR ZİYARETİ

Kurultay öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

KARABAĞLAR’DA 9 ÜYE İSTİFA ETTİ

İzmir’in Karabağlar ilçesinde CHP’li 9 belediye meclis üyesi, ilçe kongresi sürecinde genel merkez ve belediye yönetiminin müdahil olduğunu öne sürerek partiden istifa etti. Bu gelişmenin ardından Karabağlar Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti.