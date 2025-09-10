Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in görevden uzaklaştırılması sonrası başkanvekilliğine seçilen Özlem Vural Gürzel, dün yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Gürzel,

“Tehdit ve baskılara maruz kaldım; yalnızca AK Partililer ve MHP'liler tarafından desteklendim” ifadelerini kullandı.

GÖKDEMİR: “PARTİLİLER TARAFINDAN YALNIZ BIRAKILDIM”

CHP'li meclis üyesi Uğur Gökdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifasını duyurdu. Gökdemir,

“Hakkımda açılan davalarda partililer tarafından yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim” dedi. Gökdemir, meclis üyeliği görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.

UZUN: “İLÇE BAŞKANI GRUBU BÖLDÜ”

Bir diğer meclis üyesi Murat Uzun, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimini eleştirdi. Uzun,

“Meclis grubunu bir araya getirmek yerine ayrıştırıcı ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlediler. Gizli işbirlikleriyle ortak aklı yok ettiler” ifadelerini kullandı. Uzun da istifa kararının ardından yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

CEBECİ: “KİŞİSEL HESAPLAR PARTİNİN ÖNÜNE GEÇTİ”

Akşam saatlerinde CHP’den istifa eden dördüncü isim ise Nevzat Cebeci oldu. Cebeci açıklamasında,

“Parti içindeki bazı anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Kişisel hesapların öne çıkması, CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır” dedi. Meclis üyeliğini sürdüreceğini vurgulayan Cebeci, görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

CHP, BEYKOZ’DA ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

Art arda gelen istifalarla birlikte CHP, Beykoz Belediye Meclisi'nde çoğunluğunu yitirdi. İstifa eden isimlerin AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar gündeme geldi, ancak bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.