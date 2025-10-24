Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava sonuçlandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Lütfü Savaş ve bazı kurultay delegelerinin açtığı davada, "konusuz kaldığı" gerekçesiyle karar vermeye yer olmadığına hükmederek davayı reddetti.

DURUŞMAYA AVUKATLAR KATILDI

Duruşmaya CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Tarafların beyanları duruşma sırasında dinlendi.

DAVACI AVUKATTAN SAVUNMA: “KÜÇÜLTÜCÜ SÖZLERE MARUZ KALDIM”

Onur Yusuf Üregen, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dosyanın artık tekemmül ettiğini, bugün karar beklediğimizi belirtmek istiyorum. Her delil dosyaya kazandırılmıştır. Adil yargılanma hakkımı kullanmak istiyorum ancak bazı izleyicilerin küçültücü ifadeleri nedeniyle savunmam fiilen engellenmektedir."

Üregen ayrıca, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla geçersiz olduğunu ve bu kurultayda alınan kararların hükümsüz sayılması gerektiğini savundu. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa iade edilmesini talep etti.

CHP AVUKATI: “DAVACILARIN HUSUMET EHLİYETİ YOK”

CHP avukatı Çağlar Çağlayan ise şu ifadeleri kullandı:

"Davacılardan hiçbirinin husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Parti üyesi olmayan veya üyelik haklarını kullanmayan birinin böyle bir davada taraf olması mümkün değildir. Daha önce benzer davalarda da mutlak butlan hali bulunmadığına dair emsal kararlar verilmiştir."

Çağlayan ayrıca, iddiaların ispat kapsamı dışında kaldığını ve iptal davası için yasal sürenin geçtiğini vurguladı.

KURULTAY KARARLARI VE MAHKEME SÜRECİ

Dava süreci boyunca davacılar, 38. Olağan Kurultay'a hile ve rüşvet karıştığını öne sürerek, bu nedenle delegelerin iradesinin sakatlandığını iddia etti. Aynı iddialar 21. Olağanüstü Kurultay için de dile getirildi. Davacılar, her iki kurultayın da yok hükmünde sayılması gerektiğini savundu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi CHP temsilcileri ve davayı izlemek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekipleri, adliye çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

CHP YENİDEN KURULTAY KARARI ALDI

Dava devam ederken, CHP Parti Meclisi dün yaptığı toplantıda 39. Olağan Kurultay'ın 28-30 Kasım tarihlerinde toplanmasına karar verdi.