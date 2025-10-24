Silivri'de tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ayrıca İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ’a “casusluk” suçundan soruşturma başlatıldı. Yanardağ gözaltına alınırken, Tele1'de polis ekipleri arama yapıyor.

İmamoğlu ve Özkan için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermek üzere hazır edilmeleri yönünde talimat verildi.

Ayrıca Merdan Yanardağ evinden gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları şöyle:

UYGULAMADAKİ KULLANICI BİLGİLERİNİN YABANCI ÜLKELERE SATILDIĞI İDDİASI

4 Temmuz tarihinde casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün isimli bir şahsın belgelerinin ve teknik fiziki takibi yapılması sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çeşitli verilere ulaştığını iddia ediyor.

Hüseyin Gün'e ait materyallerde terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı isimlerle görüşme gerçekleştirdiği; 'FETÖ'nün İngiltere imamı' olduğu iddia edilen Mustafa Özcan'la da Hüseyin Gün'ün yüz yüze görüştüğü iddia ediliyor.

Gün'ün, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'la da temas kurduğu öne sürülüyor ki hiyerarşik bir bağdan da söz ediliyor.

2019 yerel seçimlerinde 'yabancı istihbarat servisleriyle iştirak halinde' seçimlerin manipüle edildiği noktasında faaliyette bulunulduğu iddia ediliyor.

Bu soruşturma savcılık tarafından Basın Notu-1 olarak paylaşıldı.

Orada da kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması suçlaması yöneltiliyor ki burada da yine İBB ile ilgili ikinci bir soruşturma dosyası bulunuyor.

İstanbul Senin uygulaması üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4.7 milyon kişinin kişisel verilerinin konum bilgilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını iddia ediyor.

Bu kapsamda da toplamda 11 milyon kişinin sandık verilerinin program dışına sızdırıldığı iddialar arasında.

Bu kapsamda 13 isim hakkında da gözaltı kararı verildi.

İBB'ye bağlı 6 şirket de inceleme arasında.

Gözaltına alınan iki ismin de 'vergi usul kanununa muhalefet' ettiği iddiası bulunuyor.